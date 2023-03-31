Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - известная украинская блогерша, которая участвовала на телешоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. На проекте Даше удалось победить, а после шоу пара встречалась некоторое время и даже решила официально оформить отношения. После этого Квиткова родила первенца - сына Льва и пара говорила о втором ребенке. А недавно стало известно, что пара развелась, о чем сообщила Даша в интервью Маше Ефросининой.

Не забывает Квиткова и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным из своей жизни. А в этот раз Даша решила ответить на вопросы фанатов в сторис.

"Поговорим?", - написала Квиткова в своем блоге.

"Что-то пропустила, что с Левенятком? Заболел?", - спросила фанатка.

"Да, я не сплю уже третью ночь. Но ему лучше сейчас и это главное", - ответила Даша и показала своего маленького сына.

"Не хотите вернуться к кудряшкам? Возможно завивку?", - спросил еще один фанат.

"Если они захотят ко мне вернуться именно такими, как были - я буду только рада. Но завивку делать не хочу, ибо я блон и это сразу убъет мои волосы, за которым я сейчас ухаживаю", - написала Даша.

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