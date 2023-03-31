Популярная украинская певица и блогерша Анна Тринчер, которая имеет многомиллионную аудиторию в соцсетях, чатсо радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз артистка выложила видео, в котором показала, как донатит сама и рассказала о важности донатов каждый день.

В ролике Анна сначала прихорашивается и донатит, потом идет в магазин, пьет кофе и донатит, а затем возвращается домой и снова донатит. В ролике певица на собственно примере показала, как делает это сама и призвала украинцев не забывать о важности донатов.

В подписи в подписи к публикации Тринчер написала: "Донатить – это просто! Год назад мы все почувствовали важность любой помощи, и я продолжаю постоянно это делать. Покупаешь кофе, продукты или даже одежду – донатышь. Едешь в путешествие или идешь в кино – снова донатышь. Делаешь что-то для себя – не забывай поддержать ВСУ. Присоединяйся к благотворительной инициативе от @san.sunnych, @bigbob_ru, @flint_ru, @chipsters.tm и находи фишку в каждой упаковке с пометкой "Героям на связь", регистрируй ее на сайте или в чат-ботах и отдавай 10 грн на рации для ВСУ или пополняй себе счет на 5 грн. Не забывай, что твоя маленькая помощь – важный вклад в Победу. Давай приближать ее вместе".

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