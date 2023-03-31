Популярная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая с начала войны принимает активное участие в разных благотворительных проектах, чатсо делится с подписчиками яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда показала, как проведывала лошадь Солю в ее новом доме после эвакуации из зоны боевых действий.

На фото и видео можно увидеть, как Соломия общается с красивой лошадью Солей, еще и подкармливает ее из рук. По словам телеведущей, животное еще напугано после взрывов и переезда, но очень ласковое и легко идет на контакт с людьми. Судя по кадрам, телезвезда здорово провела время, а ранее она еще и показывала, как каталась верхом на этой лошади.

В подписи к публикации Витвицкая рассказала историю кобылы: "Знакомьтесь – это Соля! Мы с вами помогли эвакуировать кобылку из-под обстрелов на линии фронта. Игорь поехал лично туда и искал малую ночь в лесу вблизи наших позиций. Поскольку никто не знал, как ее зовут - он кричал "Соля", поэтому так ее и назвали. Она около 8 месяцев постоянно приходила к нашим военным и те ее подкармливали и ухаживали. Но ребята планировали перемещение и очень переживали за красавицу. Благодарю каждого, кто присоединился к сбору средств, чтобы вывезти Солю в безопасное место. Кстати, военные уже тоже навещали малышку – потому что за многие месяцы очень сдружились. Она еще немного напугана (долго слышала громкие взрывы рядом), но очень нежная и уже осваивающаяся в новом доме. А еще у нее сердечко на лбу, и это так мило".

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