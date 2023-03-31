Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая недавно объявила о разрыве отношений с главным героем шоу "Холостяк" и отцом своего сына Никитой Добрыниным, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась очередным видео из гардеробной, на котором показала, как создает модный лук.
Так, сначала в кадре Даша появляется в уютном домашнем халате, а затем начинает одеваться. Сначала на примеряет штаны – широкие кожаные и узкие скини, но остановилась на первом варианте. Затем надевает узкую водолазку и накидывает сверху клетчатую рубашку. Завершают образ белые кроссы, объемная серая косуха и черная сумочка.
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись обсуждать новый лук Квитковой, правда некоторые его раскритиковали:
"Несовместимые между собой вещи выглядят красиво только на Даше. А теперь представляю себя в этом".
"Одной мне кажется, что эти вещи совсем не дружат между собой?".
"Единственное, что выбивается из всего лука – это рубашка! Совершенно не хорошая".
"Мне что-то не очень нравятся цвета эти вместе. Возможно если что-то светлое было бы снизу, тогда это выглядело бы свежо, а так немного серо".
"Что-то лонг с рубашкой не зашел".
"Согласна, что вообще не удачно, со скини было лучше!".
"Почему у вас вся верхняя одежда xxxl?".
"На такой фигуре и мешок из-под картошки будет смотреться вау".
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