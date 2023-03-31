Известная певица Слава Каминская поделилась видео из ванной и намекнула, что ее сердце занято.

Популярная украинская певица Слава Каминская, которая была солисткой группы "НеАнгелы", а с начала войны уехала с детьми жить в Нидерланды, время от времени выходит на связь с поклонниками на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда удивила пользователей нескромным видео и заинтриговала подписью к нему.

В коротком ролике с необычным монтажом Слава запечатлена, сидя в ванне, она вертится перед камерой, демонстрируя аппетитные формы. Как видно, на певице только темный комплект белья, ее волосы мокрые, а на лице слегка размазанный макияж. При этом в ролике звучит новая украинская песня Славы, которую она спела в дуэте с певицей Анной Корченовой.

При этом в подписи к публикации Каминская намекнула на перемены в личной жизни: "Статус "в активном поиске" уже неактуален". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Воу-воу, уже вижу заголовки в медиа".

"Это хит, просто огонь".

"Моя любимая".

"Какая огненная".

"Вы такая красивая".

"Круто".

"Где скачать?".

"Просто нереальная".

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