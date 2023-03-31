Популярная украинская певица Слава Каминская, которая была солисткой группы "НеАнгелы", а с начала войны уехала с детьми жить в Нидерланды, время от времени выходит на связь с поклонниками на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда удивила пользователей нескромным видео и заинтриговала подписью к нему.
В коротком ролике с необычным монтажом Слава запечатлена, сидя в ванне, она вертится перед камерой, демонстрируя аппетитные формы. Как видно, на певице только темный комплект белья, ее волосы мокрые, а на лице слегка размазанный макияж. При этом в ролике звучит новая украинская песня Славы, которую она спела в дуэте с певицей Анной Корченовой.
При этом в подписи к публикации Каминская намекнула на перемены в личной жизни: "Статус "в активном поиске" уже неактуален". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Воу-воу, уже вижу заголовки в медиа".
"Это хит, просто огонь".
"Моя любимая".
"Какая огненная".
"Вы такая красивая".
"Круто".
"Где скачать?".
"Просто нереальная".
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