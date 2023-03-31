Телеведущая Маричка Падалко рассказала в Инстаграм, как в Харькове вечером произошел ракетный обстрел, когда из белгородской области было выпущено шесть ракет системы С-300. Мэр Терехов сообщил, что информация о жертвах уточняется.

Ермак написал вечером, чтобы люди не игнорировали тревогу, что может быть признаком предстоящего налета. В настоящее время на Киевщине наблюдается угроза враждебных БПЛА.

В нашем министерстве обороны говорили, что не готовятся к контрнаступлению, но на протяжении двух дней наш министр обороны говорит об этом в эфире иностранных СМИ. Резников также похвастался новой техникой в своих социальных сетях.

Если наша информационная стратегия заключается в том, чтобы говорить о контрнаступлении, чтобы запугать россиян, то следует признать, что это действует. Даже российская пропаганда призывает относиться к этому «серьезно». Оккупанты больше не упоминают своего наступления и сосредотачиваются на обороне, хотя Бахмут и Авдеевка остаются очень горячими точками на фронте.

Суд отклонил иск УПЦ Московского Патриархата, монахи которой не хотят покидать Киево-Печерскую Лавру. Прихожане Лавры традиционно оригинальны в своих выводах о войне.

Российский военный, сдавшийся в плен, рассказал, что его «собратья» убили 12-летнего мальчика на оккупированной территории.

Ани Лорак, концерты которой начали отменять в России из-за того, что она якобы перечислила деньги ВСУ, объяснила свою позицию, заявив, что не перечисляла деньги военным. Многие украинцы пытаются помочь ей наладить отношения с россиянами и начать массово «благодарить за помощь ВСУ», как, например, Сергей Притула.

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.