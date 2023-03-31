Финалист шоу "Мастер Шеф Профессионалы 3" Николай Люлько поделился рецептом вкусного и полезного блюда, которым решил порадовать свою жену.

В этот раз у себя в Instagram Николай Люлько показал, как приготовить зеленый тако с креветками.

"Только попробуйте обойти этот чудо-рецепт!", - шутит звезда "Мастер Шеф".

Чтобы приготовить креветки, берем:

•Креветки 300 г

•Чеснок 4 зуб.

•Соль 3 г

•Растительное масло 30 г

Креветки просто обжариваем на растительном масле, добавив измельченный чеснок и соль.

Для крема из авокадо:

•Авокадо 2 шт.

•Чеснок 2 зуб.

•Красный лук 80 г

•Кинза 30г

•Цедра и сок одного лайма

•Оливковое масло 30 г

•Соль 2 г

Переминаем авокадо вместе с солью, маслом и соком лайма вилкой в ​​миске, или можно использовать блендер. Добавляем мелко нарезанный лук, кинзу, цедру лайма и хорошо перемешиваем.

Далее собираем наши тако из салата ромен. Берем следующие ингредиенты:

•Листья салата ромен 240 г

•Томаты черри 100 г

•Кукуруза 120 г

•Перец чили 30 г

+ кисло-сладкий соус – 90 г.

На вымытые и высушенные листья ромена выкладываем крем из авокадо, далее кукурузу, жареные креветки, томаты черри и перец чили. В конце добавляем экзотики в виде капель кисло-сладкого соуса. Можно дополнительно украсить листьями свежей кинзы.

"Моя жена обожает креветки, поэтому решил ее порадовать таким вкусным рецептом, а вы не забывайте радовать своих близких", - добавил Николай Люлько.

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