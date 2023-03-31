Популярная украинская певица Алина Паш, которая на днях дала откровенное интервью ютуб-каналу "Розмова", где покаялась перед украинцами за все скандалы, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила забавное видео и анонсировала премьеру новой песни.
Так, в коротком ролике Алина запечатлена в интересной локации на фоне красивой архитектуры, и зажигательно пританцовывает. Ее танец поклонники окрестили "гуцульским балетом". Перед камерой певица пояивлась в легком черном платье с яркой разноцветной косухой, на ее ногах черные чулки и массивные кроссовки. Ее волосы собраны в высокий небрежный пучок, а на лице модные солнцезащитные очки и очаровательная улыбка.
В подписи к публикации Алина Паш написала: "CHUKUTYKHA. Уже завтра! Ждите?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Алина, вы как всегда огонь. А что это за кроссовки?".
"Гуцульский балет – это что-то новое!".
"Красотка".
"Огонь".
"Очень ждем".
"Дорогая!".
"Надеюсь, это альбом будет".
"Окей, гуцульский м.и.а".
"Красотка".
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