Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая несколько лет назад получила статус Мисс Украина-Вселенная, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в последнее время девушка много путешествует, еще недавно она выкладывала снимки из Берлина, а теперь поделилась кадрами из Японии.
Судя по кадрам, Анна решила устроить фотосессию посреди вечернего Токио. Как видно, на прогулку она вышла в стильном образе – на ней короткая черная юбка, белая водолазка и укороченный серый пиджак. Дополняют лук необычные туфельки на шпильке и черный берет на голове. Волосы модели аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и игривая улыбка.
В подписи к публикации Неплях написала: "@kiraereminaa1 больше нравится первое фото, а мне второе… А вы что скажете?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:
"3 фото тоже очень красивое".
"Анна, вы такая японка".
"Первое – однозначное! Клевые туфельки".
"3 больше всего нравится".
"Первое обожаю".
"Все очень красивые".
"А мне 5".
"Первая огонь".
"Вы повсюду хорошенькая".
"3 фото, красивая девочка".
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