Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая несколько лет назад получила статус Мисс Украина-Вселенная, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в последнее время девушка много путешествует, еще недавно она выкладывала снимки из Берлина, а теперь поделилась кадрами из Японии.

Судя по кадрам, Анна решила устроить фотосессию посреди вечернего Токио. Как видно, на прогулку она вышла в стильном образе – на ней короткая черная юбка, белая водолазка и укороченный серый пиджак. Дополняют лук необычные туфельки на шпильке и черный берет на голове. Волосы модели аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и игривая улыбка.

В подписи к публикации Неплях написала: "@kiraereminaa1 больше нравится первое фото, а мне второе… А вы что скажете?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:

"3 фото тоже очень красивое".

"Анна, вы такая японка".

"Первое – однозначное! Клевые туфельки".

"3 больше всего нравится".

"Первое обожаю".

"Все очень красивые".

"А мне 5".

"Первая огонь".

"Вы повсюду хорошенькая".

"3 фото, красивая девочка".

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