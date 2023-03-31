Популярный украинский музыкант и зять народной артистки Украины Нины Матвиенко Арсен Мирзоян, который с начала войны остается в Украине и дает благотворительные концерты в поддержку ВСУ, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист поделился атмосферными кадрами со своего концерта в Киеве.

Так, судя по фото, выступление Арсена прошло с полным залом и в очень теплой атмосфере, но и с драйвом. На одном из кадров можно увидеть, что в концерте Мирзояна принимала участие его жена Тоня Матвиенко, которая недавно вернулась из-за границы, где жила около года. Она вышла на сцену и спела свою песню в рамках концерта мужа.

В подписи к публикации Арсен коротко написал: "Благодарим, Киев". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию музыканта:

"Вчера было круто! Спасибо за положительные эмоции! Песня на бис огонь".

"Спасибо за эмоцию, драйв, искренность".

"Спасибо Вам! Это было невероятно!".

"Харьков на связи, с любовью".

"Спасибо за невероятный концерт!".

"Спасибо вам. Было невероятно круто".

"Так грустно, что не смог прийти. Жду уже следующего концерта в Киеве".

"Харьков. Всегда рады вам и вашему творчеству!".

Напомним, "Божественно красиво": Гвоздева из "Танців з зірками" в платье с кружевом устроила фотосессию в постели.

Как сообщала Politeka, "Счастливые моменты": Шоптенко из "Танців з зірками" растрогала кадрами с маленьким сыном.

Также Politeka писала, что "Мы стали сильнее": Брежнева рассказала о новой песне и изменениях, которые с ней произошли.