Популярный украинский музыкант и зять народной артистки Украины Нины Матвиенко Арсен Мирзоян, который с начала войны остается в Украине и дает благотворительные концерты в поддержку ВСУ, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист поделился атмосферными кадрами со своего концерта в Киеве.
Так, судя по фото, выступление Арсена прошло с полным залом и в очень теплой атмосфере, но и с драйвом. На одном из кадров можно увидеть, что в концерте Мирзояна принимала участие его жена Тоня Матвиенко, которая недавно вернулась из-за границы, где жила около года. Она вышла на сцену и спела свою песню в рамках концерта мужа.
В подписи к публикации Арсен коротко написал: "Благодарим, Киев". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию музыканта:
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"Вчера было круто! Спасибо за положительные эмоции! Песня на бис огонь".
"Спасибо за эмоцию, драйв, искренность".
"Спасибо Вам! Это было невероятно!".
"Харьков на связи, с любовью".
"Спасибо за невероятный концерт!".
"Спасибо вам. Было невероятно круто".
"Так грустно, что не смог прийти. Жду уже следующего концерта в Киеве".
"Харьков. Всегда рады вам и вашему творчеству!".
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