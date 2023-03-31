В этот раз популярный украинский телеведущий поднял довольно важную тему.

Популярный украинский телеведущий и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов, который работает в "Сніданку з 1+1", часто делится в Инстаграм различными анонсами и яркими кадрами. Также ведущий делится актуальными новостями и темами.

В этот раз затронул Горбунов и наболевшее - как известно, с 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. После этого представители УПЦ МП во главе с наместником Лавры обвинили власти и чиновников Минкульта в «ультиматуме», устроили скандал и разбирательства до сих пор не утихают.

«С отцом Георгием Коваленко обсудили ситуацию с Лаврой! Очень разумно было сказано – никогда не забываем, Бог – это любовь!!» - заключил Горбунов и дал интересный анонс на новое интервью.

Сам отец Георгий Коваленко высказался:

"Меня поражает история, когда со стен снимается икона и выносится. Представьте себе – вы принесли в какой-то храм подарок, пожертвовали икону, потом вы потеряли веру или обратились в другую религию. Монах дает обет отказа от имущества, монах ничего не имеет. Зачем выносить, зачем за него цепляться? Если это делалось для Бога, то пусть для Бога и остается".

Напомним, что Юрий Горбунов показал, каким красавцем растет их с Осадчей сын.

Как сообщала Politeka, Осадчая и Горбунов обменялись милыми сообщениями в сети.

Также Politeka писала, что Горбунов со звездными коллегами показал закулисье прямого эфира.