Популярный украинский телеведущий и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов, который работает в "Сніданку з 1+1", часто делится в Инстаграм различными анонсами и яркими кадрами. Также ведущий делится актуальными новостями и темами.
В этот раз затронул Горбунов и наболевшее - как известно, с 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. После этого представители УПЦ МП во главе с наместником Лавры обвинили власти и чиновников Минкульта в «ультиматуме», устроили скандал и разбирательства до сих пор не утихают.
«С отцом Георгием Коваленко обсудили ситуацию с Лаврой! Очень разумно было сказано – никогда не забываем, Бог – это любовь!!» - заключил Горбунов и дал интересный анонс на новое интервью.
Сам отец Георгий Коваленко высказался:
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"Меня поражает история, когда со стен снимается икона и выносится. Представьте себе – вы принесли в какой-то храм подарок, пожертвовали икону, потом вы потеряли веру или обратились в другую религию. Монах дает обет отказа от имущества, монах ничего не имеет. Зачем выносить, зачем за него цепляться? Если это делалось для Бога, то пусть для Бога и остается".
Напомним, что Юрий Горбунов показал, каким красавцем растет их с Осадчей сын.
Как сообщала Politeka, Осадчая и Горбунов обменялись милыми сообщениями в сети.
Также Politeka писала, что Горбунов со звездными коллегами показал закулисье прямого эфира.