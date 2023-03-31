Популярный украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем, вступив в ряды Вооруженных Сил Украины, в этот раз дал дельный совет.

Известный украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем вместе с товарищами и украинскими защитникам находится на передовой. Он в рядах ЗСУ находится с первых дней вторжения оккупантов и часто делится своим мнением в сети.

«Так, друзья, у нас есть сообщение для всех тех, кто думает, что надо ждать на повестку. И только потом надо идти и учиться.

Но что надо на самом деле? Учиться всегда! Каждый день. Надо что-то изучать, что-то делать, и бегать, и приседать, и заниматься – все делать. Даже копать! Все очень важные навыки» - подметили военные, обращаясь к тем, кто еще не служит или только собирается.

Сейчас же мужчина находится на передовой и на своей странице в Инстаграм часто показывает различные видео с товарищами. Также артист делится важной информацией, но не обходится и без казузов.

Даниэль показал, как дурачится с сослуживцами. Но не все оценили игры с остатками обстрелянного манекена, тогда как к голове самого Салема к виску был приставлен пистолет:

«Без комментариев… 🙄 Когда кукуха уже едет» - отшутился Даниэль.

Напомним, беда у Даниэля Салема, ведущий эмоционально обратился к обидчику.

Также Politeka писала, что Даниэль Салем поразил редкими кадрами со своей дочерью.

Как Politeka сообщала, Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения рф.