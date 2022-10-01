Популярный украинский телеведущий и ресторатор, а с недавних пор и военнослужащий ВСУ Даниэль Салем, который служит разведчиком, рассказал как изменилось его отношение к коллегам после вторжения россии в Украину. Свой комментарий он дал во время интервью в программе "Так ProСто з Христею Равлюк" на YouTube.

В частности, Даниэль Салем сообщил, что был очень разочарован в Потапе, ведь, по мнению звездного ведущего, такие крепкие личности как музыкант, нужны здесь, в Украине. Вспомнил он и о Монатике, который уехал из Украины, собрал за границей миллионы и сразу же привез их для ВСУ. Этим поступком телеведущий восхитился и похвалил всех, кто уехал, но за границей делает все, чтобы помочь Украине.



"Поклон, супер, тем кто поехал, но что-то делает. Каменских, Осадчая делает очень много, Горбунов ездил. Все делают что-то на своем фронте. Меня просто удивил Потап. Я не хочу сказать, что он боягуз. Я не хочу сказать ничего. Просто это было странно, когда есть такой способ говорить на камер, то почему нет", - пояснил телеведущий.

Кроме того, Даниэль Салем добавил, что его неприятно удивил Макс Барских.

"Потому что он пошел несколько дней походил в форме, хотя я могу ошибаться за сроки. А потом взял и поехал в Америку. Хотя я его видел на концерте ко Дню Независимости", - добавил украинский телеведущий.

Также Даниэль Салем назвал коллег, которые стали для него героями после вторжения россии.

"Их много, но например Андрей Хлывнюк. Он мой единомышленник. Я им восхищаюсь и горжусь. Он храбрый, как и Коля Серьга, которого я тоже уважаю. Но больше всего для меня герои простые ребята, не медийные, которые пошли защищать свою страну", - добавил он.

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