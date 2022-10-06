После нападения россии на Украину телеведущий Даниэль Салем отправился в военкомат и стал на защиту Родины.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий и ресторатор Даниэля Салема, который с началом войны пошел защищать Родину, рассказал о неприятностях, которые у него произошли. Деталями украинский телеведущий, который служит разведчиком, поделился в своем Instagram-stories.

По его словам его обокрали. Даниэль Салем рассказал, что неизвестный залез в его автомобиль и украл спальный мешок, с которым знаменитость ездит по фронту.

"Хочу передать привет тому, кто, бляха, залез в мой пикап и украл мой любимый спальник. Мой личный. Ну зачем он тебе. Тварь", — рассказал Салем, снимая видео в своем автомобиле.

В свою очередь друзья Даниэля, чтобы немного его утешить, начали шутить в соцсетях. Так, кто-то выложил видео со спальником и подписал: "Кто потерял?"

Стоит отметить, что после нападения россии на Украину телеведущий Даниэль Салем отправился в военкомат, однако попал не в тероборону, а в Нацгвардию. Сейчас он служит разведчиком.

На фронте он минимум семь раз попадал под обстрелы. Во время одного из таких случаев Даниэль получил контузию и практически оглох на одно ухо. Его ждет операция, но телеведущий решил с этим повременить и вернулся на фронт.

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