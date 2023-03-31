Популярная украинская певица Лида Ли, которая раньше работала в продюсерском центре Монатика и была его бэк-вокалисткой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда показала, чем еще занимается, кроме пения и выступлений с сольными концертами.
Как оказалось, Лида участвует в варьете-шоу и решила показала поклонникам, как это выглядит в закулисье. На кадрах можно увидеть, как Лида вместе с девушками-коллегами готовятся к выступлениям, прихорашиваются, одеваются и репетируют свои танцы и постановки. Здесь артистку можно увидеть и при полном параде, и совершенно без макияжа и сценических образом, но выглядит она очень естественно и мило.
В подписи к публикации Лида Ли написала: "Как вам такой формат #lidaleevlog? Провела вас немного в закулисье одного из наших варьете-шоу "Рояль". Кстати, в марте мы полностью SOLD OUT! Поэтому будем счастливы ждать вас на шоу в апреле по пятницам: 07.04, 14.04, 21.04, 28.04".
Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
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"Очень хороший рилс".
"Вау, огонь".
"Красотка".
"Горжусь".
"Интересно".
"Круто. Это так интересно, Лид".
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