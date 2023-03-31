Популярная украинская певица Лида Ли, которая раньше работала в продюсерском центре Монатика и была его бэк-вокалисткой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда показала, чем еще занимается, кроме пения и выступлений с сольными концертами.

Как оказалось, Лида участвует в варьете-шоу и решила показала поклонникам, как это выглядит в закулисье. На кадрах можно увидеть, как Лида вместе с девушками-коллегами готовятся к выступлениям, прихорашиваются, одеваются и репетируют свои танцы и постановки. Здесь артистку можно увидеть и при полном параде, и совершенно без макияжа и сценических образом, но выглядит она очень естественно и мило.

В подписи к публикации Лида Ли написала: "Как вам такой формат #lidaleevlog? Провела вас немного в закулисье одного из наших варьете-шоу "Рояль". Кстати, в марте мы полностью SOLD OUT! Поэтому будем счастливы ждать вас на шоу в апреле по пятницам: 07.04, 14.04, 21.04, 28.04".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Очень хороший рилс".

"Вау, огонь".

"Красотка".

"Горжусь".

"Интересно".

"Круто. Это так интересно, Лид".

Напомним, "Божественно красиво": Гвоздева из "Танців з зірками" в платье с кружевом устроила фотосессию в постели.

Как сообщала Politeka, "Счастливые моменты": Шоптенко из "Танців з зірками" растрогала кадрами с маленьким сыном.

Также Politeka писала, что "Мы стали сильнее": Брежнева рассказала о новой песне и изменениях, которые с ней произошли.