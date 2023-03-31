На своей странице в Instagram модельер показал, как выглядеть стильно этой весной. Андре Тан особо выделил четыре тренда.

Во-первых, платье-вышиванка. Оно уже само по себе является полным образом, поэтому нужно только подобрать обувь и сумочку. Дизайнер советует обратить внимание на белые кеды, ботильоны или босоножки на небольшой платформе, которые идеально подойдут для выхода на какое-то событие.

⠀

По словам Андре Тана, цветочные принты – тренд этого сезона. Платье с таким принтом обеспечит ее обладательнице легкость и цветущесть. Декольте подчеркнет все прелести, а завязочки на плечах придадут игривости. Здесь даже не нужны дополнительные элементы в образе, дизайнер лишь советует надеть какой-нибудь минималистичный кулон, серьги и браслет из одного комплекта, чтобы гармонизировать все. Относительно обуви — легкие босоножки на плоском ходу или каблуки в пастельных цветах.

⠀

Также стоит обратить внимание на яркие вещи. Идеальный вариант яркого образа — красный костюм, который уже выглядит завершенно, так что не нужно думать, с чем что сочетать. Из аксессуаров его можно дополнить очками; особенно круто смотрятся очки с трендовыми цепочками. А по обуви выбор велик: лоферы-чанки, босоножки как на грубом каблуке, так и на тоненьком, ботильоны, кеды.

⠀

Не забыл Андре Тан и о быстром и простом, но стильном кэжуал образа. Джинсы с рубашкой/ футболкой (как белой, так и яркой) – это must-have образ на любой случай. Дополнить образ можно цепочкой на шею и массивными серьгами. Если выбираете футболку, то можно надеть кепку или бандану.

Напомним, Андре Тан показал украинкам, как стильно носить белую рубашку.

Как сообщала Politeka, Андре Тан признался, как рождение дочери изменило его жизнь.

Также Politeka писала, что Андре Тан из-за границы неожиданно высказался об украинцах.