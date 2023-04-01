На своей странице в Instagram артистка рассказала, как приготовить штрудель с яблочной начинкой.

"Весна для меня всегда такая приветливая, такая обнадеживающая, такая душистая! Ценю каждый миг. Готовлю блюда, напоминающие мирную жизнь. Сознательно это делаю. Меня всегда учили, что в доме должно пахнуть пирогами. Всегда старалась, чтобы так было, а сейчас еще больше стараюсь. Вопреки обстоятельствам. Но так не хочется тратить на приготовление лишние минуты - так хочется быть дольше с семьей: сейчас это особенно ценно", - признается Лилия Ребрик.

Для теста нам понадобятся:

250 г муки

1 яйцо

ложка растительного масла

щепотка соли

100 мл воды

Из этих ингредиентов замешайте тесто и оставьте его минут на 30 минут в теплом месте отдохнуть.

Для начинки берем:

яблоки или груши, нарезанные мелкими ломтиками

изюм (можно вымочить его в кипятке, а можно в роме – вкус тогда пикантнее)

миндаль

немного сахара, корицы (если любите)

лимонный сок

Замешайте начинку. Раскатайте тесто, выложите на него яблочную смесь. Завернув бока, сверните тесто в рулет. Смажьте сверху смесью из яичного желтка и двух столовых ложек молока. Выложите штрудель в форму и выпекайте в течение 40 минут при температуре 160 градусов (Лилия Ребрик воспользовалась мультипечкой).

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.