На своей странице в Instagram артистка рассказала, как приготовить штрудель с яблочной начинкой.
"Весна для меня всегда такая приветливая, такая обнадеживающая, такая душистая! Ценю каждый миг. Готовлю блюда, напоминающие мирную жизнь. Сознательно это делаю. Меня всегда учили, что в доме должно пахнуть пирогами. Всегда старалась, чтобы так было, а сейчас еще больше стараюсь. Вопреки обстоятельствам. Но так не хочется тратить на приготовление лишние минуты - так хочется быть дольше с семьей: сейчас это особенно ценно", - признается Лилия Ребрик.
Для теста нам понадобятся:
- 250 г муки
- 1 яйцо
- ложка растительного масла
- щепотка соли
- 100 мл воды
Из этих ингредиентов замешайте тесто и оставьте его минут на 30 минут в теплом месте отдохнуть.
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Для начинки берем:
- яблоки или груши, нарезанные мелкими ломтиками
- изюм (можно вымочить его в кипятке, а можно в роме – вкус тогда пикантнее)
- миндаль
- немного сахара, корицы (если любите)
- лимонный сок
Замешайте начинку. Раскатайте тесто, выложите на него яблочную смесь. Завернув бока, сверните тесто в рулет. Смажьте сверху смесью из яичного желтка и двух столовых ложек молока. Выложите штрудель в форму и выпекайте в течение 40 минут при температуре 160 градусов (Лилия Ребрик воспользовалась мультипечкой).
Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.
Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.
Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.