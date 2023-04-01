В этот раз на своей странице в Instagram артистка поделилась трогательными кадрами и рассказала, что украинские кинематографисты запускают социальный проект о волонтерах, которые уже больше года спасают пострадавших от российских убийц животных.

"Мы просим поддержать зоо-организации, которые ежедневно занимаются эвакуацией и поиском пищи для животных. За 13 месяцев войны съемочная группа сняла 50 часов уникального материала об украинских волонтерах, спасающих животных от российской жестокости. Главная идея заключалась в том, чтобы камера выступила условным «прокурором» и задокументировала все ужасы, которые устроили оккупанты в Украине. Животным очень нужна ваша помощь!!!", — подчеркнула Анна Саливанчук.

"Быть спасителем животных - это не их профессия. С первых дней войны обычные люди рискуют жизнью, чтобы спасти, накормить, эвакуировать животных. Потому что животные, как и люди: они боятся, прячутся, пытаются выжить", - рассказывают в видео.

Добавим, Анна Саливанчук уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95", а ныне народным депутатом Александром Божковым. Они воспитывают двух сыновей: в 2015 году родился Глеб, а в 2020 году появился на свет младший Никита.

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