Как пишет Politeka.net, Тоня Матвиенко - известная украинская певица, которая имеет звание Заслуженной артистки Украины, полученное совсем недавно. Звезда является дочерью легендарной певицы Нины Матвиенко. Тоня сейчас замужем за коллегой Арсеном Мирзояном, с которым воспитывает совместную дочь Нину. Также у Матвиенко есть старшая дочь Ульяна от прошлых отношений. Но Тоня такая не одна, ведь у Мирзояна есть двое сыновей от прошлой жены, из-за чего Нина Матвиенко была против изначально их отношений.
А после полномасштабного вторжения Тоня уехала Португалию с детьми, а потом отпустила дочь в Германию, а сама перебралась с младшей дочерью в Англию. А недавно Матвиенко вернулась обратно в Украину, рассказав о своей встрече с мужем.
Не забывает Матвиенко и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Тоня поделилась фотографией, где показала свою дочь Нину и маму Нину. Если легендарная мама держала свой портрет в руках, то дочь держала портрет мамы.
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