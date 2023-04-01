Певица Тоня Матвиенко, которая стала Заслуженной артисткой Украины, показала свою легендарную маму, а также дочь от мужа Арсена Мирзояна.

Как пишет Politeka.net, Тоня Матвиенко - известная украинская певица, которая имеет звание Заслуженной артистки Украины, полученное совсем недавно. Звезда является дочерью легендарной певицы Нины Матвиенко. Тоня сейчас замужем за коллегой Арсеном Мирзояном, с которым воспитывает совместную дочь Нину. Также у Матвиенко есть старшая дочь Ульяна от прошлых отношений. Но Тоня такая не одна, ведь у Мирзояна есть двое сыновей от прошлой жены, из-за чего Нина Матвиенко была против изначально их отношений.

А после полномасштабного вторжения Тоня уехала Португалию с детьми, а потом отпустила дочь в Германию, а сама перебралась с младшей дочерью в Англию. А недавно Матвиенко вернулась обратно в Украину, рассказав о своей встрече с мужем.

Не забывает Матвиенко и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Тоня поделилась фотографией, где показала свою дочь Нину и маму Нину. Если легендарная мама держала свой портрет в руках, то дочь держала портрет мамы.

Напомним, с густой шевелюрой и огненным взглядом: как выглядела легенда украинской песни Нина Матвиенко в молодости

А еще Politeka сообщала, что жена Мирзояна Матвиенко воссоединилась с мужем, кадры семейной идиллии

Также Politeka писала, что зять Нины Матвиенко Мирзоян растрогал семейными фото с женой и дочкой