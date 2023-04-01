Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая стала судьей "Мастер Шеф". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения занялась организацией благотворительных ужинов вместе с Владимиром Ярославским, вторым судьей "Мастер Шеф". Также парочка занялась написанием кулинарной книги об украинской кухне.

А недавнвно Ольга закончила сниматься в новом сезоне "Мастер Шеф", который сейчас уже выходит на телевидении. После этого Мартыновская решила уехать на работу в Ниццу, Франция. Там Ольга долгое время не могла найти жилье, а накануне отпраздновала день рождения дочери Веры, которой исполнилось 7 лет.

Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Мартыновская поделилась работой, приглашая к себе.

"Друзья, в следующих сторис две вакансии, возможно вам или вашим знакомым как раз нужно", - написала Ольга.

"Ницца, помощница в дом с проживанием. Приготовление еды. Помощь с ребенком четыре года, перелет за счет семьи, хорошая зарплата. Мои близкие друзья, прекрасная семья", - написала Ольга.

"Ищем фуд-продюсера на "Мастер Шеф", - написала на втором сторис Ольга.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" показала дочь, которой исполнилось 7 лет

А еще Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" показала неожиданного нового члена семьи

Также Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" показала, как дочь отрабатывает съеденный пончик