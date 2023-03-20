Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая работает в Ницце, а также звезда судит проект "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после начала полномасштабного вторжения занялась организацией благотворительных ужинов. Также звезда занята написанием книги об украинской кухне вместе с Владимиром Ярославским.
Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз знаменитость поделилась кадрами, где дочь звезды сидит на побережье с подругой. Девочки играют и наслаждаются беззаботной весной.
"Жить", - написала Ольга под кадрами.
Фанаты поставили более тысячи лайков, включая Владимира Ярославского, и написали комментарии:
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"Благодаря вам хочется";
"Все будет хорошо";
"для себя! Детей! Будущего!".
До этого Ольга поделилась фотографией, где была в шикарном платье. Звезда решила рассказать о своих ощущениях к годовщине вторжения.
"Круглый год… Было: основное продержаться три дня, потом неделю, потом – ого, уже 30 дней! Далее ждали «к лету, к осени»… боялись дат – 9 мая, 24 августа…", - написала Ольга.
Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" объявилась после пропажи, удивив признанием
А еще Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" поделилась планами на победу Украины
Также Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" после рассказа о сне обратилась к Ярославскому