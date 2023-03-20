Шеф-повар Ольга Мартыновская, судья "Мастер Шеф", показала, как ее дочь переживает это тяжелое время.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая работает в Ницце, а также звезда судит проект "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после начала полномасштабного вторжения занялась организацией благотворительных ужинов. Также звезда занята написанием книги об украинской кухне вместе с Владимиром Ярославским.

Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз знаменитость поделилась кадрами, где дочь звезды сидит на побережье с подругой. Девочки играют и наслаждаются беззаботной весной.

"Жить", - написала Ольга под кадрами.

Фанаты поставили более тысячи лайков, включая Владимира Ярославского, и написали комментарии:

"Благодаря вам хочется";

"Все будет хорошо";

"для себя! Детей! Будущего!".

До этого Ольга поделилась фотографией, где была в шикарном платье. Звезда решила рассказать о своих ощущениях к годовщине вторжения.

"Круглый год… Было: основное продержаться три дня, потом неделю, потом – ого, уже 30 дней! Далее ждали «к лету, к осени»… боялись дат – 9 мая, 24 августа…", - написала Ольга.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" объявилась после пропажи, удивив признанием

А еще Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" поделилась планами на победу Украины

Также Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" после рассказа о сне обратилась к Ярославскому



