Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая судит проект "Мастер Шеф". Звезда была замужем за коллегой Иваном Кобцом, который был моложе нее на 5 лет. У пары родилась дочь Вера в 2016 году. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Ольга занялась организацией благотворительных ужинов, собирая деньги в помощь Украине.

А недавно Мартыновская закончила съемки "Мастер Шефа" и переехала работать в Ниццу, Франция. Звезда уже успела рассказать, что квартиру искала больше месяца. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз звезда опубликовала кадры в своем сторис, где показала свою дочь, которой сегодня, 30 марта, исполняется 7 лет.

"Ой, мама счастлива сегодня, как никогда", - написала Ольга в публикации, показав Веру и подружек.

"Хорошая работа, Ольга", - написала на еще одном фото Мартыновская.

"Трескаются от счастья сегодня", - продолжила звезда, показывая сладкий стол.

"Письма в будущее", - написала в последней публикации шеф-повар.

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