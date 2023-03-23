Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая стала судьей "Мастер Шеф". Звезда также работала в Париже, а недавно объявила после окончания съемок очередного сезона МШ, что едет работать в Ниццу. Но на днях звезда признавалась, что уже месяц не может найти жилье в Каннах. Ольга, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.
Не забывает Мартыновская и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Ольга показала, как ребенок занимается спортом после того, как съел пончик.
"Съела пончик и начала сама себе приседать в буланжере. Какие-то гиперсознательные дети пошли или что это с ними?", - спросила Ольга.
А до этого Мартыновская рассказала о наболевшем. Звезда разоткровенничалась о своих неудачных отношениях.
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"Если бы я не была кулинаром и имела бы блог – я бы рассказывала о том, как не выйти замуж. То есть как неудачно выйти, а потом не иметь вообще никаких отношений уже более 5 лет", - написала Ольга в публикации.
Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" показала, как дочь переживает это тяжелое время
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