Популярная украинская певица и бывшая жена шоумена Дзидзьо SLAVIA (Ярослава Притула), которая во время войны осталась в Украине и активно выступает на благотворительных концертах, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась кадрами нового клипа и представила песню о связи поколений.

Как видно, новый клип Ярославы представлен в национальной тематике и стилистике с соответственными костюмами, вышиванкой и украшениями. Судя по кадрам, в съемках клипа приняли участие много людей разных поколений и среди них можно заметить одиозную Ирину Фарион. Сама SLAVIA предстала в нескольких образах, среди которых образ настоящей украинки с вышиванкой и массивным ожерельем.

В подписи к публикации Ярослава написала: "Премьера. SLAVIA – "Сила Рода". Род – это энергия, объединяющая нас сила, духовный эгрегор, который дает нам поддержку богов, а также наших предков. Ссылка в шапке". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию звезды:

"Славочка, это прекрасно. Как все изысканно".

"Самые искренние поздравления с премьерой песни! Ну очень хорошая песня и исполнение, аж до мурашек".

"Поздравляю с премьерой. Какая хорошая и сильная работа. Пусть увидит и услышит весь мир".

"Ваши песни поражают нас своей красотой и силой, они вдохновляют нас и помогают сплачивать как нацию".

"Какая песня! Прекрасное исполнение, очень хорошая работа! Молодец".

"Песня сильная, клип выше всех, атмосферно. Успехов, молодец, тебя ждет большое будущее".

"Поздравляю с премьерой, пусть летит в мир".

"Поздравляю! Желаю мирного неба и исполнения твоих мечтаний".

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