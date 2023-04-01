В этот раз на своей странице в Instagram Анатолий Анатолич напомнил о годовщине деоккупации Бучи, Гостомеля, Ирпеня.

"Символ наших первых побед и в то же время символ страшных преступлений окупантов. Как мы радовались, когда узнали, что первые Украинские военные заходят в нашу Бучу. И как мы все плакали, когда увидели, что оставили после себя эти изверги", — пишет ведущий.

Шоумен поделился кадрами, которые он снял в освобожденном городе уже после того, как там провели разминирование.

"Во время, когда туда уже пришла настоящая зеленая весна и начала возвращаться жизнь, но символизм, который можно было заметить на каждом пострадавшем доме, никогда не даст забыть, что там происходило. И вот сапоги маленького мальчика, как символ искалеченных судеб большого количества украинцев. Я надеюсь, эти маленькие зимние кроссовки просто забыли в одном из авто, когда семья безопасно выбралась из оккупации. Я верю, что добро всегда побеждает зло. И Киевщина - это иллюстрация этой истины. Слава Украине. Слава ВСУ. Вечная память жертвам окупантов в Украине", — добавил Анатолий Анатолич.

Украинцы в комментариях тоже не сдерживают эмоций:

"Больно... Под такими фотографиями нет сил поставить лайк😢";

"Это горе и эту боль невозможно постичь...".

Напомним, Анатолий Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.

Также Politeka писала, что Анатолий Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".