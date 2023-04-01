Известная фитнес-тренер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская продолжает помогать украинцам держать себя в форме.

В этот раз в сторону на своей странице в Instagram экс-жена боксера Вячеслава Узелкова ответила на несколько часто задаваемых вопросов относительно правильного питания.

Так, Марина Боржемская развеяла распространенный миф о том, что фрукты лучше есть в первой половине дня. Она объяснила, что фрукты можно употреблять в течение дня, смело добавляя их в основные приемы пищи.

Также тренер подчеркнула, что не стоит пить на голодный желудок фреши, даже разведенные водой. Сначала пьем чистую природную воду, а потом вместе с завтраком можно выпить фреш.

Звезда "Зважені та щасливі" привела пример идеального ужина: "Различные виды салата или сочетание салат + нежирная рыба или мясо. Иногда я люблю сделать под вечер омлет, который мне нравится сочетать с цветной капустой или брокколи".

Кроме того, Марина Боржемская ответила, можно ли жвачку без сахара, если соблюдаешь правильное питание: "Я не поклонница жевательных резинок. Но если вы ее употребляете не очень долго и не часто - смело можете выбирать по вкусу".

Напомним, ранее Марина Боржемская рассказала, чем разнообразить свой рацион весной. Тренер предложила поэкспериментировать с салатами с использованием свежей зелени. Она дала три полезных и простых рецепта салатов.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.