В этот раз в сторону на своей странице в Instagram экс-жена боксера Вячеслава Узелкова ответила на несколько часто задаваемых вопросов относительно правильного питания.
Так, Марина Боржемская развеяла распространенный миф о том, что фрукты лучше есть в первой половине дня. Она объяснила, что фрукты можно употреблять в течение дня, смело добавляя их в основные приемы пищи.
Также тренер подчеркнула, что не стоит пить на голодный желудок фреши, даже разведенные водой. Сначала пьем чистую природную воду, а потом вместе с завтраком можно выпить фреш.
Звезда "Зважені та щасливі" привела пример идеального ужина: "Различные виды салата или сочетание салат + нежирная рыба или мясо. Иногда я люблю сделать под вечер омлет, который мне нравится сочетать с цветной капустой или брокколи".
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Кроме того, Марина Боржемская ответила, можно ли жвачку без сахара, если соблюдаешь правильное питание: "Я не поклонница жевательных резинок. Но если вы ее употребляете не очень долго и не часто - смело можете выбирать по вкусу".
Напомним, ранее Марина Боржемская рассказала, чем разнообразить свой рацион весной. Тренер предложила поэкспериментировать с салатами с использованием свежей зелени. Она дала три полезных и простых рецепта салатов.
Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.
Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.