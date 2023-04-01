Популярный украинский комик, шоумен и победитель шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт, который оскандалился своим выездом в США, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил стильное фото с прогулки и зацепил поклонников цитатой.

Как видно, на новой фотографии Александр запечатлен в интересной локации с разрисованной черно-белой стеной. Перед камерой он появился в стильном образе, на нем все черное – узкие джинсы, кроссы, футболка и пуховик. При этом все подобрано модно и со вкусом. В руках он держит стаканчик с кофе и смотрит куда-то в сторону.

В подписи к публикации Эллерт написал цитату писателя Михаила Коцюбинского: "Где внимание, там и энергия". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию комика:

"Это 1м 98см красоты, если я не ошибаюсь?".

"Саша, а откуда ты черпаешь для себя источник энергии".

"Такая стильная красивая страница стала. Это тебе кто-то редактирует так хорошо фотки или ты все сам?".

"Краш".

"Краткость – сестра таланта".

"Очень красивая цитата с глубоким содержанием".

"Хорош. Весь в делах".

"Гармонично".

"Где кофе там и давление".

"Да, это бесспорно".

"А что за слова написал на фото? Плохо видно".

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