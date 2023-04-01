Популярный украинский комик, шоумен и победитель шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт, который оскандалился своим выездом в США, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил стильное фото с прогулки и зацепил поклонников цитатой.
Как видно, на новой фотографии Александр запечатлен в интересной локации с разрисованной черно-белой стеной. Перед камерой он появился в стильном образе, на нем все черное – узкие джинсы, кроссы, футболка и пуховик. При этом все подобрано модно и со вкусом. В руках он держит стаканчик с кофе и смотрит куда-то в сторону.
В подписи к публикации Эллерт написал цитату писателя Михаила Коцюбинского: "Где внимание, там и энергия". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию комика:
"Это 1м 98см красоты, если я не ошибаюсь?".
"Саша, а откуда ты черпаешь для себя источник энергии".
"Такая стильная красивая страница стала. Это тебе кто-то редактирует так хорошо фотки или ты все сам?".
"Краш".
"Краткость – сестра таланта".
"Очень красивая цитата с глубоким содержанием".
"Хорош. Весь в делах".
"Гармонично".
"Где кофе там и давление".
"Да, это бесспорно".
"А что за слова написал на фото? Плохо видно".
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