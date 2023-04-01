Популярная украинская артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, и которая замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательным семейным фото, с мужем и подросшими дочками.
Как видно, на новой фотографии Камалия и ее семья запечатлены в красивой локации на прогулке у озера. Перед камерой артистка пояивлась в стильном черном наряде, ее волосы небрежно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка. Муж певицы Мохаммад тоже в темном наряде, а их дочки в модных розовых курточках и светлых джинсах.
В подписи к публикации Камалия написала: "Уже совсем скоро сможем обняться". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Великолепная семья!".
"Очень хорошие дочки".
"Дай Бог вашей семье счастья, здоровья и мирного неба. Обожаю вас".
"Это отлично".
"Хорошая семья!".
"Какие они уже взрослые. Настоящие принцессы растут".
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