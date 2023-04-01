Анна Саливанчук и продюсер "Квартал 95", а ныне народный депутат Александр Божков уже долгое время живут в браке. Звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020-м появился на свет младший Никита.

Ранее Анна Саливанчук призналась, что у них с мужем еще до начала полномасштабной войны возникали ссоры, а после 24 февраля прошлого года отношения стали еще более напряженными.

Артистка редко показывает своего мужа, потому что он не любит светиться в соцсетях, но регулярно устраивает фотосессии со старшим сыном и публикует яркие кадры на своей странице в Instagram. В этот раз она похвасталась результатами новой съемки с Глебом, где они позировали в желто-голубых нарядах.

"День смеха! Вы замечали, что когда у вас есть дети, самый частый и искренний смех у вас вызывают именно они💔 И на всех фото и видео, которые с детьми, мы всегда хороши и искренни, даже не нужно редактировать фото, а когда я в кадре сама, не знаю, как у вас, но у меня бывают такие выражения лица, что такие фото никому показывать нельзя 🙈🤣 Улыбайтесь чаще 😘👍", - написала Анна Саливанчук.

Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук предложила рецепт любимого блюда своих сыновей.

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