В этот раз ведущая решила поднять вместе с коллегой и подругой Ольгой Поляковой довольно важные темы для обсуждений. В Инстаграм Ефросинина поделилась отрывком из их выпуска «Взрослых девочек».
«Факапы! Что вы о них знаете! Это когда так стыдно, что капец… Надеюсь, ваш опыт не так богат, как у нас с polyakovamusic 🤦🏻♀️ Новый выпуск #Взрослые Девушки уже вышел» - пишет Ефросинина.
В сети же решили поднять свои темы, которые их волнуют. Вспомнили артисткам, как они высмеивали творчество коллеги и застыдили это:
«Маша, а почему вы с Олей обсырали Злату Огневич и обзывали ее творчество го*ном? Разве это красиво? Это противно!».
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Далее мнения разделились:
«Поддерживаю! Злата МЕГА талантливый, красивый и замечательный человек! Очень некрасиво было называть ее творчество *ивном 😠; А когда огневич с кучей других людей обсырали их и говорили, что челюсть не такая, то типа нормально;
Я знаю Злату лично, она наоборот всегда говорила, что это классные женщины и хорошо смотрятся. Зачем особенно во время войны обсырить своих? Оба разочаровали».
Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.
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