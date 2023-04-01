В этот раз ведущая решила поднять вместе с коллегой и подругой Ольгой Поляковой довольно важные темы для обсуждений. В Инстаграм Ефросинина поделилась отрывком из их выпуска «Взрослых девочек».

«Факапы! Что вы о них знаете! Это когда так стыдно, что капец… Надеюсь, ваш опыт не так богат, как у нас с polyakovamusic 🤦🏻‍♀️ Новый выпуск #Взрослые Девушки уже вышел» - пишет Ефросинина.

В сети же решили поднять свои темы, которые их волнуют. Вспомнили артисткам, как они высмеивали творчество коллеги и застыдили это:

«Маша, а почему вы с Олей обсырали Злату Огневич и обзывали ее творчество го*ном? Разве это красиво? Это противно!».

Далее мнения разделились:

«Поддерживаю! Злата МЕГА талантливый, красивый и замечательный человек! Очень некрасиво было называть ее творчество *ивном 😠; А когда огневич с кучей других людей обсырали их и говорили, что челюсть не такая, то типа нормально;

Я знаю Злату лично, она наоборот всегда говорила, что это классные женщины и хорошо смотрятся. Зачем особенно во время войны обсырить своих? Оба разочаровали».

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.