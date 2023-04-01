Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая привела несколько страшных и очень показательных фактов о российской оккупации.

На своей странице в Instagram звезда напомнила о годовщине освобождения Бучи от российских окупантов.

"Посмотрите факты и цифры… это ужасная статистика, которая должна напоминать миру об обязательном наказании россии. Мир увидел ужасы и это невозможно забыть и точно невозможно простить!!", - подчеркнула Екатерина Осадчая.

За 33 дня оккупации Бучанского района армией рф было убито более 1400 мирных жителей. Русские специально обустроили пыточные, где избивали, издевались и убивали местных. В массовых могилах и застенках найдено 175 тел. Среди них не менее 26 женщин и 2 ребенка. Российская армия использовала авиабомбы и артиллерию, разрушив 3846 жилых домов, людей лишили доступа к водоснабжению, медицине, пище.

Украинцы в комментариях к посту Кати Осадчей также делятся эмоциями:

"Я увидела Бучу уже в мае, когда мы вернулись после двух месяцев отсутствия. Я даже не представляла, что увижу такое в своей реальной жизни. Это невозможно забыть";

"Это был шок, самый страшный сон, который стал реальностью. Помню, как тяжело было дышать, когда смотрели новости. Ту мучительную боль я не знаю с чем можно сравнить… не простим никогда!";

"До сих пор не укладывается в голове, как такое могло случиться, как можно было такое допустить и как могут такие дикари-отбросы жить в мире".

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратилась к украинцам после российских обстрелов.