В этот раз Маша Ефросинина решила повеселиться перед основными съемками и засветилась в компании коллеги и юмориста Юрия Ткача. Впрочем, небольшой ролик с дурачествами вызвал споры в сети - некоторые не оценили повод для веселья ведущей.

Стоит напомнить, что Ефросинина не живет в Киеве больше года вместе с детьми, а домой приезжает на съемки. Также она занимается своим фондом помощи пострадавшим от действий рф.

«Бьюти благерша, которой вы заслужили😂 Скоро новая #ЛигаСмеха» - написала Ефросинина под коротким видео.

В сети принялись рассуждать, раскритиковав Лигу Смеха:

«Удивительно прекрасная❤; В стране война!!!! Куча придурков будет прыгать по сцене, имейте совесть!; Она зарабатывает деньги и заниматься своим любимым делом. У меня тоже мужчины на войне, но у меня есть мозг; какая Вы злая!; Это я и моя попытка похудеть;

По поводу Лиги смеха – только юмором и спасаемся; Вы хорошая, Лига смеха-отстой; Какая лига смеха? Вы что?В стране – война? Какая лига смеха?; Лига смеха..когда под Бахмутом адские бои,на сцене будут молодые ,призывного возраста люди нести какую-то фигню» - высказались в сети.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.