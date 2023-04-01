В этот раз Катерина показала, как Виктор Павлик исполнил свою небольшую мечту - нашел косуху, которую очень давно искал. Когда-то у артиста уже была любимая куртка, в которой он блистал на сцене и покорял украинок.

«А потом ВП увидел косуху, которую искал много лет по всему миру. Его косуха 86-го года и он искал подобную!» - поделилась Катерина.

«Ну, косуха для Виктора Франковича – это вообще святое, как вышиванка для украинца» - поддержали поклонники.

Репяхова, жена певца Виктора Павлика, рассказала в интервью "Славе+" о том, что она отважилась на ринопластику и липофилинг, и предложила мужу исправить свою внешность.

Она считает, что Виктору не помешали бы процедуры омоложения и пересадка волос.

«Он уже лысый. Если он подстрижется на лысо, то пусть. А так получается, что здесь немного есть, а тут уже лысина. Ему некрасиво. Ему предлагали пересадку, предлагали даже уколы по бартеру. Нет, категорически» - рассказала Катерина.

Напомним, жена Виктора Павлика показала, что случилось с ее губами после уколов красоты.

Как еще Politeka писала, жена Павлика увеличила губы, насмешив украинок видом.

Также Politeka сообщала, жена Павлика разочаровала экспериментом с внешностью, показав лицо вблизи.