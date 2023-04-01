Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский шеф-повар, ресторатор и судья "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Хименес-Браво показал, как возвращается обратно в Украину.
"Домой", - написал Эктор и показал, как едет по дороге через украинский пункт пропуска.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Класс! Ждем новых сторис";
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"Вы так искренне любите Украину. Спасибо Вам";
"Просто без слов. Это нужно быть таким патриотом, настоящим, искренним, с открытым сердцем и душой. Вы пример для многих. Горжусь Вами, Эктор";
"Эктор настоящий патриот. Любит Украину так же, как и Колумбию";
"Счастья возвращаются мирные жители, ожидается приезд Украины";
"Вы так искренне любите Украину. Спасибо Вам";
"Эктор настоящий патриот. Любит Украину так же, как и Колумбию";
"Счастье, возвращаются мирные жители, ожидается приезд Украины";
"Приятно, что и для Вас Украина стала вторым домом".
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