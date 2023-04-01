Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский шеф-повар, ресторатор и судья "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Хименес-Браво показал, как возвращается обратно в Украину.

"Домой", - написал Эктор и показал, как едет по дороге через украинский пункт пропуска.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Класс! Ждем новых сторис";

"Вы так искренне любите Украину. Спасибо Вам";

"Просто без слов. Это нужно быть таким патриотом, настоящим, искренним, с открытым сердцем и душой. Вы пример для многих. Горжусь Вами, Эктор";

"Эктор настоящий патриот. Любит Украину так же, как и Колумбию";

"Счастья возвращаются мирные жители, ожидается приезд Украины";

"Вы так искренне любите Украину. Спасибо Вам";

"Эктор настоящий патриот. Любит Украину так же, как и Колумбию";

"Счастье, возвращаются мирные жители, ожидается приезд Украины";

"Приятно, что и для Вас Украина стала вторым домом".

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