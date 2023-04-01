Шеф-повар колумбийского происхождения уже более 13 лет живет и работает в Украине. Он успел действительно проникнуться любовью к нашему государству и стал настоящим его патриотом. Эктор Хименес Браво каждый раз публично реагирует на преступления россиян в Украине и острые политические проблемы.

В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" жестко прокомментировал новое скандальное решение ООН. На официальной странице организации в Twitter сообщили, что россия берет на себя поочередное председательство в Совете Безопасности в апреле месяце. На публикацию посыпались сотни гневных комментариев со всего мира. Эктор Хименес-Браво также не остался в стороне.



"Это позор. Как страна, поставившая под риск безопасность во всем мире, совершающая геноцид против другого народа, может быть в «Совете Безопасности». Что за стыд… Пора для ООН закрыть свои двери… Это цирк», — написал шеф-повар.

На своей странице в Instagram он добавил, что очень символично, что ООН уведомила об этом именно в День дурака: "Тот момент, когда на1 апреля ООН стала цирком".

Украинцы в комментариях также не сдерживают возмущение:

"Это издевательство над цивилизованным миром и здравым смыслом. Почему это возможно? Не искусственный интеллект победит человека, а деньги";

"Им пока пару раз не прилетит от рашки, они не поймут";

"Нет слов, цирк абсурда 😢".

Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.