Шеф-повар колумбийского происхождения уже более 13 лет живет и работает в Украине. Он успел действительно проникнуться любовью к нашему государству и стал настоящим его патриотом. Эктор Хименес Браво каждый раз публично реагирует на преступления россиян в Украине и острые политические проблемы.
В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" жестко прокомментировал новое скандальное решение ООН. На официальной странице организации в Twitter сообщили, что россия берет на себя поочередное председательство в Совете Безопасности в апреле месяце. На публикацию посыпались сотни гневных комментариев со всего мира. Эктор Хименес-Браво также не остался в стороне.
"Это позор. Как страна, поставившая под риск безопасность во всем мире, совершающая геноцид против другого народа, может быть в «Совете Безопасности». Что за стыд… Пора для ООН закрыть свои двери… Это цирк», — написал шеф-повар.
На своей странице в Instagram он добавил, что очень символично, что ООН уведомила об этом именно в День дурака: "Тот момент, когда на1 апреля ООН стала цирком".
Украинцы в комментариях также не сдерживают возмущение:
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"Это издевательство над цивилизованным миром и здравым смыслом. Почему это возможно? Не искусственный интеллект победит человека, а деньги";
"Им пока пару раз не прилетит от рашки, они не поймут";
"Нет слов, цирк абсурда 😢".
Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.