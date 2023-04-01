На своей странице в Instagram Катя Осадчая показала кадры с важного мероприятия, где она была ведущей.

"Не оставить без наказания ни одно преступление россии - наша цель! В годовщину освобождения Киевщины прошло важное событие - международный форум Объединены ради справедливости. От Бучи до Гааги. Форум прошел во второй раз и его уже называют юридическим Рамштайном, ведь он объединяет самых мощных международных специалистов по праву. Это не просто дискуссии и слова - это конкретные действия объединившихся людей, чтобы наказать зло и мы видим уже продвижение на этом фронте", — пишет ведущая.

Среди таких конкретных действий: выданный ордер на арест путина, работа над созданием трибунала для руководителей российского режима, единодушная поддержка международного юридического сообщества в желании привлечь к ответственности.

"Меня вдохновили слова Карима Хана, того самого прокурора международного суда, который выдал ордер на арест путина. Категорические формулировки о режиме внушают веру, что реальные наказания уже неизбежны. Я вела конференцию и дискуссионные панели и для меня было чрезвычайно важно поднять на конференции вопросы гражданского плена, ведь содержание невинных гражданских в тюрьмах, пытки, насилие - это все нарушение всех гуманитарных норм, женевских конвенций и правил ведения войны. Это должно быть решено и наказано, и наши гражданские должны быть возвращены без обмена. В первую очередь раненые и тяжело больные", - подчеркнула Екатерина Осадчая.

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратилась к украинцам после российских обстрелов.