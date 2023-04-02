Музыканты группы "Антитіла" создали благотворительный фонд, который, кроме финансирования разработок инновационного оружия для ВСУ, помогает детям украинских военных. Солист группы Тарас Тополя на своей странице в Инстаграм показал трогательные кадры с детьми своих побратимов, продемонстрировав, какой сюрприз они сделали для малышей.
Тарас Тополя рассказал, что именно Карпаты были выбраны для отдыха и эмоциональной реабилитации детей своих побратимов из 130 батальона ТРО, погибших во время защиты Родины.
Дети Героев провели рождественские каникулы в одном из самых известных карпатских пансионатов Славский. Им удалось посетить современную крупнейшую экологическую ферму Восточной Европы, а также Государственный историко-культурный заповедник "Тустань" и историко-краеведческий музей "Сколевщина".
Удалось подняться на вершину горы Погар. Принять участие в интересных мастер-классах. Посетить очаровательный Львов, Музей науки, Украинский Католический Университет. А еще – прокатиться на квадроциклах, погрузиться в активные виды спорта и весело развлечься в кругу единомышленников.
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Тарас Тополя рассказал, что хочет показать этим детям мир и дать им знания о других культурах. А когда окончится война для детей каждое лето будут организовывать подобные поездки.
"Мы хотим, чтобы эти малыши, юноши и девушки увидели свет, познакомились с другой культурой, отдохнули, набрались эмоций и впечатлений. Ну и конечно, когда Украина победит, мы сделаем все, чтобы эти дети могли каждое лето приезжать на побережье солнечного Крыма на собственную базу отдыха", - добавил музыкант.
Напомним, Тополя с "Антитела" показал, в каких условиях воюют украинские защитники около Бахмута.
Как сообщала Politeka, "Антитіла" с Тополей встретились в неожиданном месте с Джамалой, милое фото.
Также Politeka писала, группа "Антитіла" почтила память погибших собратьев песней.