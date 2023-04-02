Солист группы "Антитіла" Тарас Тополя рассказал, что именно Карпаты были выбраны, как лучшее место для сюрприза.

Музыканты группы "Антитіла" создали благотворительный фонд, который, кроме финансирования разработок инновационного оружия для ВСУ, помогает детям украинских военных. Солист группы Тарас Тополя на своей странице в Инстаграм показал трогательные кадры с детьми своих побратимов, продемонстрировав, какой сюрприз они сделали для малышей.

Тарас Тополя рассказал, что именно Карпаты были выбраны для отдыха и эмоциональной реабилитации детей своих побратимов из 130 батальона ТРО, погибших во время защиты Родины.

Дети Героев провели рождественские каникулы в одном из самых известных карпатских пансионатов Славский. Им удалось посетить современную крупнейшую экологическую ферму Восточной Европы, а также Государственный историко-культурный заповедник "Тустань" и историко-краеведческий музей "Сколевщина".

Удалось подняться на вершину горы Погар. Принять участие в интересных мастер-классах. Посетить очаровательный Львов, Музей науки, Украинский Католический Университет. А еще – прокатиться на квадроциклах, погрузиться в активные виды спорта и весело развлечься в кругу единомышленников.

Тарас Тополя рассказал, что хочет показать этим детям мир и дать им знания о других культурах. А когда окончится война для детей каждое лето будут организовывать подобные поездки.

"Мы хотим, чтобы эти малыши, юноши и девушки увидели свет, познакомились с другой культурой, отдохнули, набрались эмоций и впечатлений. Ну и конечно, когда Украина победит, мы сделаем все, чтобы эти дети могли каждое лето приезжать на побережье солнечного Крыма на собственную базу отдыха", - добавил музыкант.

Напомним, Тополя с "Антитела" показал, в каких условиях воюют украинские защитники около Бахмута.

Как сообщала Politeka, "Антитіла" с Тополей встретились в неожиданном месте с Джамалой, милое фото.

Также Politeka писала, группа "Антитіла" почтила память погибших собратьев песней.