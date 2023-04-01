Яна Глущенко вышла замуж за музыкального продюсера и концертного директора "Дизель шоу" Олега Збаращука в 2017 году. В этот раз на своей странице в Instagram артистка трогательно поздравила мужа с годовщиной.

Звездная пара женилась 1 апреля и сама церемония была необычной. Яна показала редкие кадры со свадьбы, на которых жених был в джинсовом костюме, а невеста поверх минималистического платья с большим разрезом надела джинсовый жилет.

"Сегодня нашей семье 6 лет ❤️. Спасибо тебе за все, Олег. P.S. Любовь не угасает с годами, это проверено, она становится крепче ❤️❤️❤️❤️", — написала Глущенко под фотографиями.

Ранее Яна Глущенко признавалась, что получила предложение руки и сердца среди концерта в гримерке. В перерыве между номерами Збаращук позвал ее в гримерную, захлопнул дверь, стал на колено и сделал предложение. Тогда артистка сказала, что подумает, а потом согласилась и ни разу не пожалела.

Украинцы в комментариях засыпали звезду "Дизель шоу" поздравлениями:

"Великолепные фото😍 С годовщиной вас! Будьте счастливы😘";

"Поздравляю с годовщиной свадьбы! Пусть каждый следующий год подарит вашей семье новые радости, сделает ее еще крепче и счастливее. Желаю, чтобы в вашем доме всегда нашлось место празднику, а лица светились улыбками. Любви, здоровья и удачи во всех начинаниях! ❤️".

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