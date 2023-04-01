"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях показала, как гуляет по Японии, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Анна Неплях - известная украинская модель, которая стала победительницей "Мисс Украина Вселенная". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Неплях сменила 11 стран для жизни, но все же вернулась в Украину. Сейчас же Анна находится в Японии, откуда делится новыми фотосетами.

"Цветет не только в апреле", - написала Неплях под новыми снимками из роскошного сада.

Фанаты поставили почти две тысячи лайков и написали комментарии:

"Платье это все!!";

"Красиво";

"Какое платье".

А до этого Анна рассказала о потере близкого человека из-за войны. Как звезда призналась, ее подруга Маргарита улетает в США.

"Больше всего я боялась, что война отнимет близких… так и случилось, мой самый близкий человечек Маргарита улетает навсегда вслед за своей мечтой в Америку…

А мне теперь, чтоб ее увидеть в следующий раз, нужна виза… Ваши рекомендации, где лучше податься, как с документами, приветствуются", - написала Неплях в публикации.

Напомним, Мисс Украина-Вселенная Неплях в короткой юбке прогулялась по Токио

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