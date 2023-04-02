Главной героиней съемки стала младшая дочь телеведущей - Полина, которая расмешила свою маму и пользователей сети.

1 апреля мир отмечает День дурака или День смела. Традиционно розыгрыши устраиваются только до полудня, а тех кто продолжает дальше шутить принято называть "апрельскими дураками". Телеведущая и актриса Лилия Ребрик в этот день также решила опубликовать забавное видео в Инстаграм.

"Кто-то подумает, что это первоапрельская шутка, но нет", - подписала Лилия Ребрик соответствующее видео.

Главной героиней съемки стала младшая дочь телеведущей - Полина. Девочка сидела в саду на огромном мягком кресле, пока ее старшая сестричка Диана играла с собакой. Лилия Ребрик и малышка устроились там, чтобы выпить горячего шоколада с маршмеллоу. Девочка захотела произнести тост и чокнулась чашкой со своей мамой.

"Чтобы путин сдох", - произнесла малышка, а телеведущая на заднем фоне весело засмеялась после услышанного.

В комментариях украинцы отметили, что присоединяются к пожеланиям маленькой Полины. Другие же также отмечали, что сейчас такое желание у многих детей:

"Господи наши дети – одно желание на всех!", "Молодец, Полина, я присоединяюсь к ее пожеланию", "Это не шутка! Это желание и мечта всех украинцев", "Это сейчас, наверное, все дети такое желают, у моих детей сейчас только одни игры и желания, бьем Путина".

Напомним, что Ребрик заинтриговала зрителей новым выпуском своего проекта.

Как сообщала Politeka, Ребрик поделилась, какой украинский город влюбил ее в себя.

Также Politeka писала, что Ребрик в платье с эффектной деталью вызвала восторг.