В новом выпуске Маша Ефросинина и Оля Полякова впервые решили поделиться самыми неловкими историями и рассказали о ситуациях, за которые им до сих пор стыдно. По словам артисток, есть что вспомнить:

«Вспомню одно, мне лет 13 было, была таким подростком. Я помню мамин день рождения и помню вечер, когда мама лежит на диване и воет. О боже-боже, что же я наделала! – вот так было. И это мне так запомнилось, этот вечер.

Советский союз, мама была большим начальником. Тогда очень важно было накрыть настоящую поляну – все приготовить, спечь. Мама решила всех удивить фирменным рецептом запеченной рыбы (чем-то маринуется, чем-то присыпается и ставится в холодильник вечером и утром уже запекается только)» - поделилась Ефросинина.

Она вспомнила, что тогда бабушка должна была эту рыбу подвести запеченную, но как-то вышло иначе:

«Почему-то бабушка подумала, что мама рыбу уже запекла! Замотала и привезла на работу к маме. Люди руками вылизывали тот противень, вкусно было, ничего не осталось. А вечером мы уже сидели, все узнали. Мама подумала, что могла убить целую толпу людей на работе, уже хотела пойти сдаться в полицию. А по факту – это те же сашими, что мы теперь едим!».

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.