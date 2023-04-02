Телеведущий Анатолий Анатолич не только разозлился, но признался, что может лайкнуть пост Ани Лорак только в одном случае.

Артистка Ани Лорак, которая продалась россии и предала свою Родину, столкнулась с трудностями на рф - ее концерты вдруг стали отменять. Ей тут же пришлось давать интервью пропагандистким СМИ и объяснять, что она хочет и дальше продолжать развлекать россиян, и ни в коем случае не поддерживает Украину и ее защитников.

Шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич в своем Инстаграм резко раскритиковал ее и отреагировал на последний пост певицы.

Анатолий Анатолич обратил внимание на то, что в своем последнем посте Ани Лорак рассказывала о пользе авокадо. И, конечно же ни слова о своей Родине.

"Каролина, ты *обнулась? Год войны! Какой, на*уй авокадо? Может посмотришь на посты своих украинских коллег? Сейчас авокадо можно запостить только в том случае, если ты этим авокадо забила до смерти российского оккупанта. Иначе никак. Никаких авокадо. Засунь себе в сраку свое авокадо и не надо ничего вообще постить", - обратился Анатолий Анатолич к предательнице.

Телеведущий также признался, что может лайкнуть пост Ани Лорак только в одном случае - если она опубликует на своей странице в Инстаграм, какой-то сбор для бойцов ВСУ или же тех, кто пострадал в результате атаки россиян.

Напомним, что Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.

Также Politeka писала, что Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".