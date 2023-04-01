Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который стал победителем "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Клопотенко занялся популяризацией украинской кухни по всему миру.

Не забывает Евгений и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Клопотенко поделился шуткой на актуальную тему.

"Может мне какие-то рецепты с нимесилом на сайт придумать? Пишите варианты, какое блюдо он прекрасно дополнит", - написал Евгений.

Фанаты в Твиттере начали активно обсуждать публикацию Евгения:

"Добавьте еще гормональных, не забудьте";

"А можно обычного, хорошего, нимесилу не фильтрованного, а потом пойдем смотреть мультики?";

"Нужен рецепт, по которому люди перестанут создавать очереди на заправках/МакДональдсе/аптеках. Что-то на основе рыбы, огурцов и молока";

"Коктейль "Рецептурный": порошок нимесила вместо воды разводить спиртом, подавать с таблеточкой амоксициллина вместо оливки";

"Старые люди добавляют в салат Оливье, чтобы боль от потерянной молодости была не так сильна".

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