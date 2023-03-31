Известный Кулинар Евгений Клопотенко рассказал, что недавно состоялся званый ужин в формате научной конференции с участием ИИ. В программу вошел доклад ряда экспертов, отчитавшихся о влиянии искусственного интеллекта на разные сферы жизнедеятельности, выступил и сам Евгений.
По их мнению, пока что искусственный интеллект не сможет заменить преподавателей, потому что он пока не способен предлагать оригинальные идеи и уникальный стиль преподавания, адаптированный под нужды конкретной группы студентов.
Тем не менее «он очень круто структурирует и делает объяснительную записку». Но никто не знает, как он будет принимать решения, какие факторы при этом будет учитывать.
Шеф-повар ktoukraine, автор проектов "Варти" и "Топот" призвал более осторожно относиться к внедрению ИИ в нашу жизнь, потому что, по его мнению, он лишает людей потребности думать, поэтому опасен.
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«ИИ не способен удивлять и углубляться в креативный процесс. Поедет ли он на Ровенщину и привезет ли нам багульник? Будет ли развивать национальную гастрономию? Нет» - с юмором подметил Клопотенко.
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.