Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился непростой для себе новостью.

Евгений Клопотенко, известный кулинар и предприниматель, объявил о завершении важного этапа в своей жизни после шести лет успешного сотрудничества. За это время они с коллегой достигли значительных результатов не только в бизнесе, но и в реализации проектов, которые вносят положительные изменения в культуру питания в Украине и повышают статус украинской кухни в мире.

Они создали успешный бизнес, развили кулинарные медиа-ресурсы и реализовали множество важных проектов, включая признание борща ЮНЕСКО, реформу системы школьного питания и трансформацию профессионального образования поваров.

Тем не менее, в этом году стало понятно, что все стратегические цели, которые были поставлены в начале партнерства, были достигнуты, и они приняли решение двигаться отдельно.

Евгений и его команда продолжат свою работу по популяризации украинской кухни в мире, а Саша из fidkeaxa планирует консультировать предпринимателей и продюсировать личные бренды.

"Здесь действительно есть причины испытывать гордость. Продолжаем воплощать свою любовь к украинскому питанию и развивать украинский бизнес" - заключил Клопотенко, объявив о непростом решении.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.