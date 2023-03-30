Евгений Клопотенко, известный кулинар и предприниматель, объявил о завершении важного этапа в своей жизни после шести лет успешного сотрудничества. За это время они с коллегой достигли значительных результатов не только в бизнесе, но и в реализации проектов, которые вносят положительные изменения в культуру питания в Украине и повышают статус украинской кухни в мире.
Они создали успешный бизнес, развили кулинарные медиа-ресурсы и реализовали множество важных проектов, включая признание борща ЮНЕСКО, реформу системы школьного питания и трансформацию профессионального образования поваров.
Тем не менее, в этом году стало понятно, что все стратегические цели, которые были поставлены в начале партнерства, были достигнуты, и они приняли решение двигаться отдельно.
Евгений и его команда продолжат свою работу по популяризации украинской кухни в мире, а Саша из fidkeaxa планирует консультировать предпринимателей и продюсировать личные бренды.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Оккупанты ударили ракетой Х-59 по детсаду: «Разнесло вдребезги»
"У Дмитрия осталось три дочери и сын": на коленях провели в последний путь украинского Героя, фото
Осталось всего несколько дней: сделано срочное предупреждение относительно "коммуналки"
Украинцам придется уплатить налог за полученную финансовую помощь: налоговики предупредили о последствиях
"Здесь действительно есть причины испытывать гордость. Продолжаем воплощать свою любовь к украинскому питанию и развивать украинский бизнес" - заключил Клопотенко, объявив о непростом решении.
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.