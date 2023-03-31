В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко рассказал, как провел званый ужин, блюда для которого придумал GPTchat. Каждый из участников действа назвал по одному ингредиенту. Шеф-повар попросил GPTchat сначала разбить эти продукты на 7 групп, а затем попросил создать из них блюда и дать рецепты для этих блюд.
"Получилось так, что рецепты, которые предложил ИИ - были очень обычными. Такое можно приготовить дома, но это точно были не блюда ресторанного уровня, которые гостям хотелось бы увидеть на званом ужине. Поэтому я взял еще один сайт - foodpairing.com. Food pairing - это метод, который определяет сочетание ингредиентов на основе их молекулярного состава. Все это вместе я объединил и добавил в сгенерированные блюда необычные соусы. Ну и еще в Midjourney создал изображения этих блюд", - пишет звезда "Мастер Шеф".
Получилось следующее меню:
- Салат из угря и креветок с вялеными помидорами и пармезаном.
- Свекольный крем-суп с кусочками утки и крутонами.
- Салат с авокадо, морковью, гранатом и кумкватом.
- Картофельный гратен со спаржей и грибами, запеченный с гаудой.
- Котлетки из баранины с гарниром из кукурузы и мягкого сыра.
- Лобстер с трюфелями и маслом из кунжута.
- Панакота с белым шоколадом и киви.
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"Приготовил это все и подал людям. Только блюдо с лобстером и трюфелем заменил на сома и трюфельное масло. Ну потому что такого количества лобстеров в Украине нет, во-первых. А, во-вторых, ИИ немножко обнаглел (нет у него совести, вот и шикует). Что я понял с этого ужина, так это то, что для кулинарии ИИ слишком прост. Он может генерировать блюда на уровне столовой, но у рестораторов экзамен не сдал", — добавил Евгений Клопотенко.
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.