В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко рассказал, как провел званый ужин, блюда для которого придумал GPTchat. Каждый из участников действа назвал по одному ингредиенту. Шеф-повар попросил GPTchat сначала разбить эти продукты на 7 групп, а затем попросил создать из них блюда и дать рецепты для этих блюд.

"Получилось так, что рецепты, которые предложил ИИ - были очень обычными. Такое можно приготовить дома, но это точно были не блюда ресторанного уровня, которые гостям хотелось бы увидеть на званом ужине. Поэтому я взял еще один сайт - foodpairing.com. Food pairing - это метод, который определяет сочетание ингредиентов на основе их молекулярного состава. Все это вместе я объединил и добавил в сгенерированные блюда необычные соусы. Ну и еще в Midjourney создал изображения этих блюд", - пишет звезда "Мастер Шеф".

Получилось следующее меню:

Салат из угря и креветок с вялеными помидорами и пармезаном. Свекольный крем-суп с кусочками утки и крутонами. Салат с авокадо, морковью, гранатом и кумкватом. Картофельный гратен со спаржей и грибами, запеченный с гаудой. Котлетки из баранины с гарниром из кукурузы и мягкого сыра. Лобстер с трюфелями и маслом из кунжута. Панакота с белым шоколадом и киви.

"Приготовил это все и подал людям. Только блюдо с лобстером и трюфелем заменил на сома и трюфельное масло. Ну потому что такого количества лобстеров в Украине нет, во-первых. А, во-вторых, ИИ немножко обнаглел (нет у него совести, вот и шикует). Что я понял с этого ужина, так это то, что для кулинарии ИИ слишком прост. Он может генерировать блюда на уровне столовой, но у рестораторов экзамен не сдал", — добавил Евгений Клопотенко.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.