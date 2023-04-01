Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко - известная украинская хореограф и танцовщица, которая стала победительницей "Танців з зірками". А несколько лет назад звезда танцевала с Олегом Винником, но пара снялась с проекта, после чего Алена заявила, что больше не ступит на паркет проекта. После этого Шоптенко позвали в качестве хореографа-постановщика на шоу.

Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения звезда уехала в Европу, где организовывает танцевальные флешмобы в поддержку Украины.

Не забывает Алена и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Шоптенко рассказала о болезни своего сына, который уже третий раз болеет за месяц.

"Устала, уже третий раз за месяц у сына высокая температура. Ночью было 40 и пришлось вызывать скорую", - написала Шоптенко под кадрами.

А до этого Алена поделилась постом, где рассказала о любви к себе. Звезда также опубликовала фото, где гуляла у моря.

"Я так часто слышу отовсюду о важности любви к себе. Только вот никто не говорит конкретно, что это на практике и как к этому прийти. Лично для меня это понятие заключается в отношениях с собой, как говорится, не токсичных, имеющих много составляющих: отношения со своим телом, мозгом, окружающими людьми, ребенком и т.п. Важно, чтобы все было честно и по-любви", - написала Шоптенко.

Напомним, брат кандидатки на нацжури Евровидение работает в госструктурах рф

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