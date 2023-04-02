Готовить салаты любят многие хозяйки, особенно в весенне-летние периоды, когда начинается сезон овощей. Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом сытного салата, где главным ингридиентов выступает консервированная фасоль.
Евгений Клопотенко подчеркнул, что консервированная фасоль достаточно сытный продукт, который напитает организм важными витаминами и элементами. Она может показаться тяжелым продуктом, но зелень с легкостью облегчит ее. Потому салаты из зелени и фасоли могут стать отличным решением для питательного и в то же время легкого обеда.
Ингридиенты:
- 200 г консервированной красной фасоли
- 4 помидора черри
- пучок петрушки и укропа
- пару зеленых луковиц
- 1 ст. л. соевого соуса
- масло по вкусу
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Как приготовить блюдо по рецепту Евгения Клопотенко:
1. Вы можете использовать для салата отварную фасоль. Но лучше все же взять консервированную. Кулинар советует вымыть ее предварительно и переложить в салатницу.
2. Возьмите четыре помидора черри и разрежте их на четвертинки. После промойте пучок петрушки, укропа и пару листьев зеленого лука. Когда это будет сделано, нужно мелко нарезать промытую зелень. Добавте нарезанное черри и зелень к фасоли.
3. Салат заправляем одной столовой ложкой соевого соуса и вливаем немного масла. После этого хорошенько перемешайте. Дайте салату немного постоять, а после этого можете приступать к трапезе.
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
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