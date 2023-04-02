Если вы хотите приготовить вкусный салат для обеда или праздничного ужина, выбирайте для этого простые продукты.

Готовить салаты любят многие хозяйки, особенно в весенне-летние периоды, когда начинается сезон овощей. Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом сытного салата, где главным ингридиентов выступает консервированная фасоль.

Евгений Клопотенко подчеркнул, что консервированная фасоль достаточно сытный продукт, который напитает организм важными витаминами и элементами. Она может показаться тяжелым продуктом, но зелень с легкостью облегчит ее. Потому салаты из зелени и фасоли могут стать отличным решением для питательного и в то же время легкого обеда.

Ингридиенты:

200 г консервированной красной фасоли

4 помидора черри

пучок петрушки и укропа

пару зеленых луковиц

1 ст. л. соевого соуса

масло по вкусу

Как приготовить блюдо по рецепту Евгения Клопотенко:

1. Вы можете использовать для салата отварную фасоль. Но лучше все же взять консервированную. Кулинар советует вымыть ее предварительно и переложить в салатницу.

2. Возьмите четыре помидора черри и разрежте их на четвертинки. После промойте пучок петрушки, укропа и пару листьев зеленого лука. Когда это будет сделано, нужно мелко нарезать промытую зелень. Добавте нарезанное черри и зелень к фасоли.

3. Салат заправляем одной столовой ложкой соевого соуса и вливаем немного масла. После этого хорошенько перемешайте. Дайте салату немного постоять, а после этого можете приступать к трапезе.

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