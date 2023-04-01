Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, у которой есть двое дочерей - 18-летняя Маша и 11-летняя Алиса. Старшая дочь уже выросла настоящей красоткой, закончила украинскую школу и уехала учится в Лондон. Маша также занимается пением, пойдя по стопам мамы, и даже успел собрать молодежную панк-рок группу.
Также дочь Поляковой ведет ТикТок, где за ней следят сотни тысяч украинцев. А в этот раз Маша записала шуточное видео, где показала, как нормальные люди чешут руки и как она это делает.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Я тоже так делаю, я думала, что я только одна так делаю, я уже думала, что уже от всех отличаюсь";
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"Меня спрашивают, зачем мне зубы, я:"
"Если ладонь чешется, то кто-то даст тебе денег";
"У меня все таки стояли камеры";
"Я так один раз почесала ладошку зубами в автобусе, по итогу на меня смотрели, вроде я ее хотела сожрать";
"Да, я знала, что там будет зубами, вы не одна такая";
"Капец, я тебя не узнала, смотрю, кто-то знакомый";
"У меня такое, только когда первый метод бессильный и мне уже задрало";
"То такая жизненная ситуация. Можна об стол или щеткой для волос еще".
Напомним, дочь Поляковой раздраконила украинцев кадрами с бойфрендом в Париже
А еще Politeka сообщала, что 18-летняя дочь Оли Поляковой неожиданно нарвалась на критику
Также Politeka писала, что дочь Поляковой вместе с парнем встретила совершенолетие в неожиданном месте