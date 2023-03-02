Маша Полякова посмотрела на часы и поняла, что по киевскому времени уже наступил ее День рождения.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша Полякова, которая учится в Великобритании, 2 марта празднует день рождения. Ей исполнилось 18 лет. Своего совершенолетия она очень ждала, потому начала праздновать ночью. Несколько снимков девушка опубликовала в своих Инстаграм-сториз.

Свое 18-летие Полякова встретила прямо посреди улицы в Париже, где она прогуливалась со своим бойфрендом.

Она посмотрела на часы и поняла, что по киевскому времени уже наступил ее День рождения. Маша Полякова сильно обрадовалась и записала на видео свои эмоции. В свою очередь ее парень Артур пошутил: "Старость – не радость".

Маша Полякова также не упустила возможности и сделала несколько памятных фото на фоне Триумфальной арки. А после этого вместе с любимым устроила себе экскурсию по старому ночному городу и также сфотографировалась с бойфрендом на память.

Стоит отметить, что Маша Полякова в прошлом году стала студенткой музыкального университета в Великобритании. В Лондоне теперь также учиться и ее младшая сестра Алиса - 11-летняя девочка поступила в элитную школу-пансион.

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.